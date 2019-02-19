Beton bariyerlerle yeni güvenlik hattı
SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde hafta sonu rejim güçleri ile muhalifler arasında başlayan çatışmaların yoğunlaşarak devam etmesi üzerine, TSK harekete geçti.
TSK, İdlib’deki 12 gözlem noktasını güçlendirmek amacıyla bölgeye TIR’larla yeni beton bariyerler ve personel takviyesi göndermeye başladı. İlk TIR konvoyu Reyhanlı-Cilvegözü sınır kapısından Suriye’ye geçti. Sevkıyat belirli aralıklarla sürecek. Yeni beton bariyerlerle İdlib’in hem kuzeyi hem de güneyinde bulunan TSK’ya ait gözlem kulelerinin etrafında yeni bir güvenlik hattı daha kurulacak. Gözlem kuleleri daha önce de beton bariyerle çevrelenmişti. Yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib’in güneyi, güneydoğu ve güneybatısında Tel Tukan, Sırman, Morik, Zaviye, İştabrak köyü ve Zeytinlik olmak üzere TSK’nın 6 gözlem noktası bulunuyor. Diğer 6 gözlem noktası ise İdlib’in doğusu ve kuzeyinde kurulu.
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