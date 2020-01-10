BeÅŸyol metrobÃ¼s duraÄŸÄ±nda engellilere asansÃ¶r iÅŸkencesi sÃ¼rÃ¼yor

BÄ°R ENGELLÄ° VATANDAÅžLARIN YARDIMIYLA DURAÄžA GÃ–TÃœRÃœLDÃœÂ



BeÅŸyol metrobÃ¼s duraÄŸÄ±ndaki bu problemin uzun sÃ¼redir devam ettiÄŸini belirten Ali Kendirci, sÃ¼rekli sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla duraÄŸa inebildiklerini ifade ediyor. Kendirci, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansÃ¶rÃ¼ yapmak Ã§ok mu zor? Tamir etmek Ã§ok mu zor? Biz her gÃ¼n bu gibi zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesini istiyoruz. MetrobÃ¼sten indiÄŸinizde de asansÃ¶re ulaÅŸamÄ±yorsunuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ merdiven asansÃ¶re ulaÅŸmanÄ±zÄ± engellemiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yanlardan geÃ§iÅŸ yok. AsansÃ¶re de ulaÅŸamÄ±yorsun. BÃ¶yle de bir sorun var. VatandaÅŸlar saÄŸ olsun. DuyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â





"ERÄ°ÅžÄ°LEBÄ°LÄ°R, ULAÅžILABÄ°LÄ°R STANDARTLAR UYGULANSIN"



TÃ¼rkiye Omurilik FelÃ§lileri DerneÄŸi (TOFD) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ramazan BaÅŸ, engellilerin her zaman bu tÃ¼r problemlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederken, projelerde evrensel standartlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§iziyor. BaÅŸ, "SÃ¼reÃ§te birÃ§ok ÅŸey yapÄ±ldÄ±. Bunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz engellilere hizmet veren bir dernek olduÄŸumuz iÃ§in bize her gÃ¼n Ã§ok ÅŸikayet geliyor. Onlardan bir tanesi de Ã¼st geÃ§itler. Biz ÅŸunu Ã¶nerdik. Evrensel standartlar uygulansÄ±n. EriÅŸilebilir, ulaÅŸÄ±labilir standartlar uygulansÄ±n. BÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nda ne oluyor? Bir Ã¼st geÃ§it yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda asansÃ¶rÃ¼ bozuluyor. AsansÃ¶rde biri kalabiliyor ya da asansÃ¶rle bir yere indiÄŸinizde baÅŸka bir yere geÃ§emiyorsunuz. Bir Ã¼st geÃ§itte rampa varsa oradan geÃ§iyorsunuz, Ã¼st geÃ§itten inemiyorsunuz Ã§Ã¼nkÃ¼ orada merdiven var. Ãœst geÃ§itler gibi baÅŸka yerlerde de sorun yaÅŸanabiliyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"EVRENSEL STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN PROJELERE RUHSAT VERMEYÄ°N"



Ramazan BaÅŸ, sÃ¶zlerinin devamÄ±nda, "Biz bÃ¼tÃ¼n belediyelere Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±k. Evrensel standartlara uygun olmayan projelere ruhsat vermeyin. Burada belediye iyi niyetli bile olsa ihale veriyor, ihale bittikten sonra gidip kontrolÃ¼nÃ¼ yeterince yapmÄ±yor. Ya da kontrolÃ¼nÃ¼ yapmaya giden kiÅŸi yeterli teknik bilgiye sahip olmuyor. STK'lar ile daha yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸsÄ±nlar. Â Mutlaka ruhsat vermeden Ã¶nce denetimlerini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rsÄ±nlar. Elektrikli Ã§Ã¶zÃ¼mler yerine mekanik Ã§Ã¶zÃ¼mler daha saÄŸlÄ±klÄ± oluyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ havanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸu zamanlar var. Elektrikli cihazlarÄ±n bozulduÄŸu yerler var. OnlarÄ±n tamiri ve bakÄ±mÄ± da zor oluyor" ifadelerini kullandÄ±.