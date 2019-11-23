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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Uğur Dündar: Bu bir tezgah ve kumpas

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Uğur Dündar: Bu bir tezgah ve kumpas

CNNTÜRK canlı yayınına bağlanan Uğur Dündar ve Mahmut Övür "Beştepe'ye giden CHP'li iddiası" ile ilgili konuştu.

İşte o açıklamalar;

UĞUR DÜNDAR: KUMPAS OLDUĞUNA İNANIYORUM

Mezardan babam çıksa bana söylediği bir şeyi doğrulatmadan haber yapan bir gazeteci anlayışına asla sahip değilim. Bana bu haber geldiğinde aklıma gelen ilk şey Uğur Dündar CHP'yi kurultaya doğru yönlendiriyor diye ortaya  iddialar atılabileceği oldu. İftiralarla karşı karşıya gelmek istemedim. Üstelik belgesi olmayan bir haber. Bir taraf yalanladığında çamur at izi kalsından öte gitmeyecek bir haber. Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu. Ben "Ciddi bir şekilde yanıltılıyor olabilirsin" demiştim, uyarılarda bulunmuştum. O kişi de, "Bu haber yüzde 100 doğru" dedi. Ben bunu yayınlamayarak bir kumpasın aleti olmadım. Gerçeğin ortaya çıkması için dün geceden beri uğraş veriyorum. Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir.

MAHMUT ÖVÜR: KEMAL BEY'İN ÖZÜR BORCU VAR

Asıl sorumluluk hissetmesi gereken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu birçok gazeteciye söylenmiş ancak bunu Rahmi Turan yazmış. Bunu Kemal Bey neden kullandı? Önemli olan budur. Birinci hedefi bence gündemi değiştirmekti. ABD ziyareti ve Barış Pınarı Harekatı pozitif bir hava yaratmıştı. Burada bir siyaset mühendisliği var. Kemal Bey'in Türkiye toplumuna bir özür borcu var.

Son dakika haberi... Beştepeye giden CHPli iddiası Talat Atilla: Bir şekilde Kılıçdaroğluna doğrulattım
Son dakika haberi... Beştepe'ye giden CHP'li iddiası! Talat Atilla: Bir şekilde Kılıçdaroğlu'na doğrulattım
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