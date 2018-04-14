Beştepe'ye 'cezaevi market'

Beştepe kampusu içindeki marketin açılışıyla ilgili çalışmaların sürdüğü, önümüzdeki günlerde hizmete gireceği belirtildi. Market, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına ve Beştepe’yi ziyarete gelenlere açık olacak. ‘Cezaevi marketi’ olarak da anılan mağazalarda her cezaevinde üretilen özel markalı ürünler de satılıyor. Ürünler, marka isimlerini üretildikleri cezaevlerinin isimlerinden alıyor. Ayaş Cezaevi’nde üretilen ayakkabılar ‘Ayce’, Sinop Cezaevi’nde yapılan gömlek, kravatlar ‘Since’, Foça Cezaevi’nde üretilen zeytinyağı da ‘Foce’ markasıyla tüketiciye sunuluyor.



