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    Beştepe'ye 'cezaevi market'

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    14.04.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    CEZAEVLERİNDEKİ üretim merkezlerinde çalışan hükümlü ve tutukluların yaptığı sucuktan havluya kadar birçok ürünün satıldığı Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Satış Mağazası’nın bir şubesi de Cumhurbaşkanlığı’nda açılacak.

    Beştepe kampusu içindeki marketin açılışıyla ilgili çalışmaların sürdüğü, önümüzdeki günlerde hizmete gireceği belirtildi. Market, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına ve Beştepe’yi ziyarete gelenlere açık olacak. ‘Cezaevi marketi’ olarak da anılan mağazalarda her cezaevinde üretilen özel markalı ürünler de satılıyor. Ürünler, marka isimlerini üretildikleri cezaevlerinin isimlerinden alıyor. Ayaş Cezaevi’nde üretilen ayakkabılar ‘Ayce’, Sinop Cezaevi’nde yapılan gömlek, kravatlar ‘Since’, Foça Cezaevi’nde üretilen zeytinyağı da ‘Foce’ markasıyla tüketiciye sunuluyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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