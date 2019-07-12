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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beştepe’den Srebrenitsa mesajı

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Beştepe’den Srebrenitsa mesajı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 24’üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:“24üncü yıldönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah’tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Srebrenitsa katliamının tarihin utanç verici trajedilerinden biri olduğunu kaydetti. Fahrettin Altun, Srebrenitsa katliamının 24’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

UTANÇ VERİCİ TRAJEDİ

“Dünyanın gözü önünde yaşanan ve tarihin en utanç verici trajedilerinden biri olan Srebrenitsa katliamı, soykırım suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır. Katliamın 24’üncü yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katliamla ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Kalın mesajında, “24 yıl önce bugün Srebrenitsa soykırımında 8 binden fazla masum insan dünyanın gözü önünde hunharca katledildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu soykırımı, yapanları, destek olanları, göz yumanları ve izleyenleri unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

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