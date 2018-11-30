Beştepe’den Milli Saraylar yanıtı: 1.403 geçici personel var
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle Beştepe’ye bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda görevli 1.403 personelin görev yaptığını, yeni düzenlemeden sonra personellerin başka kurumlara gönderilmediğini açıkladı.
Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda geçici görevlendirmeyle çalışan TBMM personeline ilişkin soru önergesini yanıtladı. Oktay, yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nda TBMM idari teşkilatından geçici olarak görev yapan personel sayısının 1.403 olduğunu belirterek, işten çıkarılan personel bulunmadığını açıkladı.
BEKLETİLEN PERSONEL YOK
Kurum içinde farklı fabrika, müze, saray, köşk ve kasırda görevlendirilen personel bulunmadığını ifade eden Oktay, “Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı personelinin tamamının uzmanlık alanlarına göre pozisyonlarda görevlendirildiğini kaydetti. Oktay, “Kurumda hali hazırda oda ve masa gösterilmeden bekletilen personel mevcut değildir. Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın yapısı 703 Sayılı KHK ve 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiş olup kuruma ihdas edilen kadro sayısı 444’tür” dedi.
CHP’li Özel, yeni yapılandırmanın ardından Milli Saraylar’da sanatkârların koruma memurluğuna atandığını iddia etmişti. Özel, çalışanların il dışı görevlendirmelerle ve görev tanımı dışında geçici görevlendirmelerle mobbinge uğradığını gündeme getirmişti.
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