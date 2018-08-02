Beştepe’den ‘Gereğini yaparız’ mesajı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin yaptırım kararına tepki göstererek, “Büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz” dedi.
Oktay, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım kararına resmi Twitter hesabından şu mesajla yanıt verdi: “Yaşanan son gelişmeler büyük devlet olmanın ekonomik, askeri ve coğrafi büyüklükle aynı olmadığını bir kez daha göstermiştir. Büyük devlet olmak uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkın çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle