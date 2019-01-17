Beştepe’den domates yanıtı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı serasında 1150 metrekarelik alanın biber, salatalık ve domates yetiştirmek için ayrıldığı yönündeki iddiaları yanıtladı.
CHP Milletvekili Burcu Köksal, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği Cumhurbaşkanlığı serasıyla ilgili bir önergede şu soruları yöneltti: “Beştepe’de seranın kapladığı alanın 2 bin metrekareden fazla olduğu ve serada 1150 metrekarelik alanın, biber, salatalık ve domates için ayrıldığı, saksı bitkileri için 680 metrekarelik alan ayrıldığı basına yansımıştır. Söz konusu seranın yapım maliyeti ne kadardır? Seraya ve bahçesine ithal bitkiler alındığı hatta ağaçların yüzde 80’inin Alman Lappen firmasından alındığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise ne kadar ödeme yapılmıştır? Cumhurbaşkanlığı’nda Ankara iklimine uygun olmayan ithal bitkilerin ısıtıldığı doğru mudur? Doğru ise bu bitkilerin ısıtılma maliyeti ne kadardır?
Oktay, Köksal’ın önergesine “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mimari tasarımına uygun bitkiler kullanılmıştır. Bu bitkilere herhangi bir ısıtma işlemi uygulanmamaktadır. Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri, Bütçe Kanunu’nda öngörülen ödenek oranında mevzuata uygun olarak yapılmaktadır” yanıtını verdi.
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