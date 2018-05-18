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    Beştepe'den çözüm süreci açıklaması

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    18.05.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in gündeme getirdiği çözüm süreci tartışmasıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur" açıklamasını yaptı.

    Beştepeden çözüm süreci açıklamasıİbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.

    Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir" dedi.

    Çevik, dün akşam Habertürk TV’de katıldığı yayında, “Seçimden sonra yeni bir çözüm süreci başlayabilir” demişti.

     

     

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    Etiketler: açıklama , ilnur çevik , Beştepe , gündem
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