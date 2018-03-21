Beştepe’de üç beyazı anlattı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda konuşma yaptı. Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı. Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.

Görüşmeye ilişkin Twitter’daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Prof. Dr. Canan Karatay’ı misafir ettik. Sağlıklı yaşama sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Avrupa tıbbının temelinde İbn-i Sina’nın öğretileri olduğunu söyleyen Karatay Hoca’nın yorumları dikkate değerdi.”