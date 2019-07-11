Beştepe’de Suriye zirvesi
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda; İdlib Mutabakatı’nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşası konuları gündeme geldi. Yakın zamanda yapılması planlanan Türkiye, Rusya, İran’ın katılacağı Suriye konulu üçlü zirve ve daha sonra Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya arasında gerçekleşecek dörtlü zirvenin gündemi ve tarihleri değerlendirildi. Toplantıda; Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Suriye konusunda iki ülke işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
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