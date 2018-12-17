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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Beştepe’de şiddet ve boşanma konuşuldu

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Beştepe’de şiddet ve boşanma konuşuldu

Türkiye'de son yıllarda kadına yönelik şiddet ve saldırılar, iktidar partisinde hem genel merkez hem de Cumhurbaşkanlığı’nda gündem oluşturdu. Yasa değişikliğinin yanı sıra sürdürülen kampanyalar masaya yatırıldı.

Siyaset yerel seçim ve ittifak çalışmalarına yoğunlaşırken, kapalı kapılar ardında kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik saldırılar ve bunlara verilecek cezaların arttırılmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılarda Ceza İnfaz Yasa Taslağı ele alındı. Kadına yönelik şiddet ve çocuk tecavüzlerine verilecek cezaların arttırılması değerlendirilirken, mevcut cezaların Avrupa ülkelerinden yüksek olduğu da belirtildi. Şiddet ve cinsel saldırıların eğitim ve bilinçlendirmeyle önlenebileceği vurgulanırken, cezanın alt limitinin değil, üst limitinin artırılması yönünde görüşler dile getirildi.

BOŞANMA RAKAMLARI

Şiddet ve boşanma konusu, AK Parti’nin geçen hafta yaptığı MKYK toplantısında da gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda yapılan kampanyaların önemli olduğunu belirterek, AK Parti kadın kollarının 79 ilde sürdürdüğü bilinçlendirme çalışmasının yararlı olduğunu anlattı. Soylu, sanılanın aksine son yıllarda hem boşanma, hem de şiddet rakamlarında önemli artış olmadığını ifade etti.
Soylu, boşanmaların son 10 yılda 137 bin ile 147 bin arasında gerçekleştiğini, 2017’de 137 bin boşanma yaşandığını bildirdi. Soylu, rakamlarla trajik bir artış olmadığını, üstelik evlenme rakamlarının artmasına karşın, boşanma olaylarının bazılarının iddia ettiği gibi artmadığını belirtti.

ARTIŞ YOK SAVUNMASI

Soylu, “Ayrıca kadına yönelik şiddette sanıldığı gibi artmıyor. Verilere göre 2017’de şiddet nedeniyle 353 kadın öldürülmüş, 2018’de ise şu an itibariyle 254 ölüm vakası gerçekleşmiş” dedi. Soylu, son 10 yılda şiddet nedeniyle kadın ölümlerinin ortalama 300 civarında olduğunu, bu rakamı düşürmek için kampanya çalışmalarının sürdüğünü ve toplumsal duyarlılık gerektiğini ifade etti. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.12.2018) 2
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