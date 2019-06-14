Beştepe’de seçim zirvesi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’de seçim zirvesinde bir araya geldi.
Erdoğan’ın resmi programında yer almayan görüşmenin saati zirveden hemen önce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter adresinden duyuruldu. Görüşmenin ana gündem maddesini, 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri oluşturdu. İki liderin görüşmesinde Bahçeli’nin İsmail Küçükkaya’nın moderatör olmasına tepki gösterdiği AK Parti adayı Binali Yıldırım’la CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü yapılacak televizyon programı da değerlendirildi. 23 Haziran seçimi için hemşeri dayanışmasının önemine dikkat çeken liderler, İstanbul’da en çok nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Giresun, Malatya, Tokat gibi illerden gelen vatandaşlardan destek alınması için yapılacak çalışmaları istişare etti. Kampanya sürecinde “İstanbul’a mitili atacağını” söyleyen Bahçeli’nin ve Cumhur İttifakı’nın yürüteceği kampanya da konuşulan bir diğer başlık oldu.
S-400 VE ASKERLİK
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin en kritik başlığını ise ABD’yle gerilim yaratan S-400 füze savunma sistemleri alımı ve Ankara-Washington’dan yapılan karşılıklı açıklamalar oluşturdu. Erdoğan’ın S-400 ve F-35’lerle ilgili Türkiye’nin atacağı adımlar konusunda Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi. İki liderin görüşmesinde Suriye meselesi başta olmak üzere terörle mücadele operasyonları ve Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtı’ndaki son durum da masaya yatırıldı.
Erdoğan, bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Tacikistan ve Japonya’da yapacağı görüşmelerle ilgili Bahçeli’yle görüş alışverişinde bulundu. İki lider, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın muhalefet partilerini bilgilendirdiği yeni askerlik sistemi ve Meclis’e gelecek yargı reformu strateji belgesini de değerlendirdi.
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