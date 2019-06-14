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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beştepe’de seçim zirvesi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Beştepe’de seçim zirvesi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’de seçim zirvesinde bir araya geldi.

Erdoğan’ın resmi programında yer almayan görüşmenin saati zirveden hemen önce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Twitter adresinden duyuruldu. Görüşmenin ana gündem maddesini, 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri oluşturdu. İki liderin görüşmesinde Bahçeli’nin İsmail Küçükkaya’nın moderatör olmasına tepki gösterdiği AK Parti adayı Binali Yıldırım’la CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü yapılacak televizyon programı da değerlendirildi. 23 Haziran seçimi için hemşeri dayanışmasının önemine dikkat çeken liderler, İstanbul’da en çok nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Giresun, Malatya, Tokat gibi illerden gelen vatandaşlardan destek alınması için yapılacak çalışmaları istişare etti. Kampanya sürecinde “İstanbul’a mitili atacağını” söyleyen Bahçeli’nin ve Cumhur İttifakı’nın yürüteceği kampanya da konuşulan bir diğer başlık oldu.

S-400 VE ASKERLİK

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin en kritik başlığını ise ABD’yle gerilim yaratan S-400 füze savunma sistemleri alımı ve Ankara-Washington’dan yapılan karşılıklı açıklamalar oluşturdu. Erdoğan’ın S-400 ve F-35’lerle ilgili Türkiye’nin atacağı adımlar konusunda Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi. İki liderin görüşmesinde Suriye meselesi başta olmak üzere terörle mücadele operasyonları ve Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtı’ndaki son durum da masaya yatırıldı.

Erdoğan, bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Tacikistan ve Japonya’da yapacağı görüşmelerle ilgili Bahçeli’yle görüş alışverişinde bulundu. İki lider, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın muhalefet partilerini bilgilendirdiği yeni askerlik sistemi ve Meclis’e gelecek yargı reformu strateji belgesini de değerlendirdi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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