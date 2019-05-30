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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beştepe'de 'Pençe' MGK'sı

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Beştepe'de 'Pençe' MGK'sı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de kritik MGK’ya başkanlık edecek.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in kurula Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta başlattığı ‘Pençe Harekâtı’ hakkında ayrıntılı bilgi vermesi planlanıyor. Toplantıda S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 meselesi nedeniyle bir süredir ABD ile gerilen ilişkiler ve iki ülke arasındaki karşılıklı açıklamalar konuşulacak. Toplantıda Suriye’deki son gelişmeler, İdlib’te süren rejim saldırıları, bu gelişmelerin Türkiye’ye etkisi, olası göç dalgasına karşı alınacak önlemlerin yanı sıra PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele başlıkları da ele alınacak. Ayrıca Irak'la son dönemde hızlanan diplomasi trafiği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK’da ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Yenilenecek İstanbul seçimlerinin de değerlendirileceği toplantıda, 23 Haziran’a kadar alınacak tedbirler ve seçim güvenliği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kurul üyelerine bilgi vermesi planlanıyor. Kritik MGK ve uzun süredir beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi toplantısı için bir günlüğüne Ankara’ya gelecek olan Erdoğan, yarından itibaren İstanbul’daki seçim mesaisi için sahaya inecek. Bayramı İstanbul’da geçirecek olan Erdoğan, tüm vaktini İstanbul seçimlerine ayıracak. 

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