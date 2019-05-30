Beştepe'de 'Pençe' MGK'sı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de kritik MGK’ya başkanlık edecek.
Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in kurula Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta başlattığı ‘Pençe Harekâtı’ hakkında ayrıntılı bilgi vermesi planlanıyor. Toplantıda S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 meselesi nedeniyle bir süredir ABD ile gerilen ilişkiler ve iki ülke arasındaki karşılıklı açıklamalar konuşulacak. Toplantıda Suriye’deki son gelişmeler, İdlib’te süren rejim saldırıları, bu gelişmelerin Türkiye’ye etkisi, olası göç dalgasına karşı alınacak önlemlerin yanı sıra PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele başlıkları da ele alınacak. Ayrıca Irak'la son dönemde hızlanan diplomasi trafiği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK’da ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Yenilenecek İstanbul seçimlerinin de değerlendirileceği toplantıda, 23 Haziran’a kadar alınacak tedbirler ve seçim güvenliği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kurul üyelerine bilgi vermesi planlanıyor. Kritik MGK ve uzun süredir beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi toplantısı için bir günlüğüne Ankara’ya gelecek olan Erdoğan, yarından itibaren İstanbul’daki seçim mesaisi için sahaya inecek. Bayramı İstanbul’da geçirecek olan Erdoğan, tüm vaktini İstanbul seçimlerine ayıracak.
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