Beştepe’de kritik buluşma
ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla Türkiye’ye gelen ABD heyetinin iki günlük ziyaretinin en kritik görüşmesi dün Beştepe’de yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Pence ve Jeffrey, makam odasına girişte Erdoğan ve İbrahim Kalın’la tokalaştı.
Tokalaşma sırasında Erdoğan ile Jeffrey arasında Türkçe kısa bir diyalog yaşandı. Görüşme planlanandan 1 saat 10 dakika geç başladı. 1 saat 40 dakika süren Erdoğan ile Pence görüşmesinde Barış Pınarı harekâtı, terör örgütleriyle mücadele, güvenli bölge, ABD’nin yaptırım kararı ve harekâtın gerekliliği tüm detaylarıyla ele alındı. Daha sonra heyetlerarası görüşme başladı. Bu görüşme ise 2 saat 40 dakika sürdü.
Öte yandan Pence’in başkente indiği saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda gündem Barış Pınarı harekâtı, İdlib ve Menbiç’ti.
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