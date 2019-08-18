Beştepe’de konuşacak
Yargıtay'ın, beş yıl öncesine kadar geleneksel olarak kendi binasında düzenlediği adli yıl açılış töreni, üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 Eylül’de yapılacak.
Yargıtay’dan davet alan birçok baro, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği ve Beştepe’deki törenin kuvvetler ayrılığına ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle katılmayı reddetti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ise adli yıl açılış törenine, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu katılmasına karar verdi.
SÜRESİ 15 DAKİKA
Feyzioğlu beş yıl aradan sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten sonra kürsüye çıkıp kanunla kaldırılan eski adli yıl açılışlarındaki gibi konuşacak. Cirit 30 dakika, Feyzioğlu 15 dakika konuşacak. TBB’den dün yapılan açıklamada, “TBB Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte adli yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır” denildi.
BAROLARDAN PROTESTO
TBB’nin bu kararının aksine başta İzmir barosu olmak üzere birçok baro, kamuoyuna açıklama yaparak Yargıtay’ın tören davetini reddettiklerini bildirdiler. İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu, Bursa ve Van baroları peş peşe törene katılmayacaklarını açıkladılar. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir de dün Twitter’dan katılmayacaklarını açıkladı. Yargıtay Başkanlığı’nın baroların Beştepe’deki törene katılımı reddetmesi üzerine yaptığı açıklamada ise “Yargıtay’ın siyasi etki altında olduğuna dair ithamlar üzüntüyle karşılanmıştır. Bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir” denildi.
GELENEĞE GERİ DÖNÜLDÜ
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da Hürriyet’e, “Avukatların yıllardır biriken kronikleşmiş dağ gibi sorunları var. Vatandaşlarımızın adalet hizmetinden farklı beklentileri var. Tüm bu sorunların çözümü için çok yararlı bir süreç başlamıştır. Meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun arzusu sürecin devam ettirilmesi yönündedir. Uzun yılların geleneğine geri dönülmüş olmasını meslektaşlarımızın çok büyük çoğunluğunun destekliğini biliyoruz” dedi.
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