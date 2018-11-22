Beştepe’de ittifak zirvesi: İşbirliğinde son derece olumlu bir noktadayız
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Lideri’nin daha önce “bittiğini” açıkladığı yerel seçim ittifakını yeniden değerlendirdiler. Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği iki liderin Beştepe’deki görüşmesi 55 dakika sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Çelik, “Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı.
Yerel seçimdeki işbirliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız” dedi. Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Memnuniyet verici noktadayız. Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı.
Yerel seçimlerde işbirliğine dönük önelmi bir aşamaya geldik.
Genel başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Tekrar kendi vardıkları sonuçlarla genel başkanlara rapor sunacaklar.
Liderler tekrar bir araya gelecek.
Böylece yerel seçimlerle ilgili çerçeve ortaya çıkacak. Çerçeveyi genel başkanlar açıklayacak.
Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz.
TEMASLAR ETKİLİ OLDU
Görüşmede anket sonuçlarıyla, yerel seçimlere yönelik olası ittifak senaryoları, işbirliği yapılacak şehirler, ortak aday çıkarılacak veya bir partinin diğer partinin adayını destekleyeceği yerler gündeme geldi. Erdoğan, Bahçeli’ye parti tabanlarının ittifaka sıcak baktığına yönelik görüşlerini aktardı.
Yerel seçimde ittifakın yeniden gündeme gelmesinde CHP-İYİ Parti arasındaki temas trafiği, bu görüşmelere Saadet Partisi’nin dahil olabileceğine dönük ihtimallerin yanı sıra özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Eskişehir gibi illerde ittifakın önemine dikkat çeken anketler etkili oldu.
MANİSA, ADANA, MERSİN
Erdoğan, Bahçeli görüşmesinin ardından öncelikle büyükşehirler olmak üzere partisinin il ve ilçelerdeki adayları belirleme toplantılarına katıldı. Erdoğan, il ve ilçe adaylarını kurmaylarıyla değerlendirdi. Toplantılar, bugün de devam edecek ve birçok il ve ilçede karar verilecek. İttifak sürecine dair son durum yine bu toplantıda ele alınacak.
BAHÇELİ ‘BİTTİ’ DEMİŞTİ
Erdoğan ile Bahçeli, en son 16 Ekim’de bir araya gelmişti. 23 Ekim’de Bahçeli grup toplantısında “Oyalamaya, ümitlerle oynamaya gerek yoktur. Kendi yolumuzu yalnızca kendimiz çizeceğiz” demişti. Erdoğan ise bu sözlere, “Biz de herkes kendi yoluna deriz” diyerek karşılık vermişti.
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