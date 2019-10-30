Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda kabul töreni verdi. 5 bine yakın davetlinin katıldığı bu yılki tören aynı zamanda ilklere sahne oldu. Daha önce Cumhurbaşkanlığı’nın kış bahçesinde ve açık alanında düzenlenen “resepsiyonlar” bu yıl Resmi Bayramlar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin ardından ilk kez “kabul töreni” olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.
BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Törene katılan konuklar, girişte 16 Türk devletini temsil eden askerler tarafından karşılandı. Erdoğan ve eşi, salona Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan askerlerle birlikte girdi. Kabul törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmazken, MHP kurmayları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu törende yer aldı.
Törende bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı organları başkanları, dini azınlık temsilcileri, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yanı sıra sanatçılar ile Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla, askerler, diplomatlar, sporcular katıldı. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet yazarları Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi ile Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul töreninde Akşener, Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yavuz Bingöl ile ayaküstü sohbet etti.
KURAN-I KERİM TİLAVETİ
Törende İstanbul’daki Hisart Müzesi’nde yer alan eserlerden oluşan Fetih’ten Kurtuluş’a Sergisi de salonda davetlilere sergilendi. Üniformalar, madalyalar, canlandırmalar ile 1453 yılından 1923’e kadar olan süreç anlatıldı. Kabul töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Bazı masalarda Boğaziçi Köprüsü ve Cumhurbaşkanlığı ana binasının metalden yapılmış maketleri yer aldı.
Salonda kurulan iki dev sinevizyonda Atatürk’ün kalpaklı resminin gösterilmesi dikkat çekti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle