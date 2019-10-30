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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni

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Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda kabul töreni verdi. 5 bine yakın davetlinin katıldığı bu yılki tören aynı zamanda ilklere sahne oldu. Daha önce Cumhurbaşkanlığı’nın kış bahçesinde ve açık alanında düzenlenen “resepsiyonlar” bu yıl Resmi Bayramlar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin ardından ilk kez “kabul töreni” olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

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  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Törene katılan konuklar, girişte 16 Türk devletini temsil eden askerler tarafından karşılandı. Erdoğan ve eşi, salona Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan askerlerle birlikte girdi. Kabul törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmazken, MHP kurmayları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu törende yer aldı.

Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni

Törende bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı organları başkanları, dini azınlık temsilcileri, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yanı sıra sanatçılar ile Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla, askerler, diplomatlar, sporcular katıldı. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet yazarları Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi ile Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat da katıldı.

Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul töreninde Akşener, Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yavuz Bingöl ile ayaküstü sohbet etti.

Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Törende İstanbul’daki Hisart Müzesi’nde yer alan eserlerden oluşan Fetih’ten Kurtuluş’a Sergisi de salonda davetlilere sergilendi. Üniformalar, madalyalar, canlandırmalar ile 1453 yılından 1923’e kadar olan süreç anlatıldı. Kabul töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Bazı masalarda Boğaziçi Köprüsü ve Cumhurbaşkanlığı ana binasının metalden yapılmış maketleri yer aldı.

Beştepe’de ilkler yaşandı... 5 bin davetliyle kabul töreni

Salonda kurulan iki dev sinevizyonda Atatürk’ün kalpaklı resminin gösterilmesi dikkat çekti.

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