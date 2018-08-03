Beştepe’de en yüksek devlet memuru ataması
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde en yüksek devlet memurluğu olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Metin Kıratlı’yı atadı.
703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile özellikle memurlara ödenen maaşlarda en yüksek devlet memuru olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı’nın yerini yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almıştı. Buna göre en yüksek devlet memuru maaşı olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı maaşı yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşına göre hesaplama yapılacak.
Metin Kıratlı
Kıratlı’nın atamasıyla ilgili kararın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Eski sistemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Kıratlı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde de merakla beklenen ofis ve kurullara getirilecek isimleri belirlemesi planlanıyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırıldığı için 2014’ten beri bu görevi yürüten Fahri Kasırga, artık Beştepe’de başdanışman olarak çalışacak.
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