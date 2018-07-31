Beştepe’de Bahçeli sürprizi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’de sürpriz bir görüşme yaptı. ABD ile yaşanan gerilimin de gündeme geldiği buluşmanın kritik MGK’dan bir gün sonra, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından hemen önce yapılması dikkat çekti.
Erdoğan ve Bahçeli, 24 Haziran seçiminden sonra 27 Haziran’da, kurmaylarının katılımıyla bir araya gelmişti. Bu görüşmeden yaklaşık bir ay sonra, dün Erdoğan, Bahçeli’yi bir kez daha kabul etti. Kabine toplantısı öncesi yapılan görüşme bu kez, kurmaylar olmaksızın baş başa gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü.
DAVET ERDOĞAN’DAN
Görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın Bahçeli’ye ABD ile yaşanan rahip Andrew Craig Brunson gerilimi ve FETÖ ile mücadeledeki süreçler konusunda bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi. Erdoğan’ın ABD ile yaşanan gerilimde hükümete destek vermesi nedeniyle Bahçeli’ye teşekkür ettiği bildirildi. Ayrıca MGK bildirisinde yer alan terörle mücadele konusunda da Bahçeli’ye bilgi verildiği, yurtiçinde ve yurtdışında devam eden operasyonların da gündeme geldiği ifade edildi.
Görüşmede Erdoğan ile Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılmasının ardından FETÖ ile mücadelede alınan mesafe konusunda kısa bir değerlendirme yaptığı da kaydedildi.
MHP Lideri Bahçeli’nin seçim döneminde gündeme getirdiği ancak Erdoğan’ın karşı olduğu af konusunun görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
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