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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN ANKARA
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beştepe’de 5 önemli başlık

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Beştepe’de 5 önemli başlık

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin öncesinde yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni Beştepe’de toplayacak. Toplantıda ağırlıklı olarak ABD’den gelen S-400 mektubu, F-35 gerilimi, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ve İstanbul seçimlerinin ayrıntıları ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddesini ABD ile gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı oluşturacak. Kabinede ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından Türkiye’nin tavrı ve atacağı adımlar ele alınacak. Rusya’nın teslimatta gecikme olmayacağı yönünde açıklama yaptığı S-400’ler konusunda kabineye sunum yapılması bekleniyor. Kabinede Erdoğan’ın Tacikistan, Japonya ve Çin’i kapsayan yurtdışı temaslarında bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile görüşmeleri konusunda da değerlendirme yapılacak.

PENÇE HAREKÂTI VE SURİYE

Bu kapsamda Kuzey Irak’taki terör yuvalarına karşı başlatılan Pençe Harekâtı, Suriye’deki gelişmeler, başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele başlıkları da kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Washington’da ABD Adalet Bakanı William Barr ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgüt mensuplarının Türkiye’ye iadesi olmak üzere iki ülke arasındaki adli işbirliği konularını değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de iki günlük temasları hakkında kabineye brifing vermesi öngörülüyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ TEDBİRLER

Toplantıda 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için alınacak güvenlik önlemleri de değerlendirilecek. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kabineyi bilgilendirmesi planlanıyor. Erdoğan’ın toplantıda İstanbul’daki seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin alınması için çalışma talimatı vermesi bekleniyor.
Ekonomide yaşanan son gelişmelerin detaylarıyla ele alınacağı kabine toplantısında enflasyon ve faizdeki gelişmeler, yapısal reformlar, son açıklanan finans paketi ve döviz kurundaki seyir ele alınacak. Bu çerçevede toplantıda ekonomik istikrar ve güven ortamını teminat altına alacak adımların sürdürülmesi kararlılığı vurgulanacak.

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