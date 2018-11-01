Beştepe’de 21 makam aracı var

Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerini yanıtladı. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘tek adam’ çıkışına yanıt veren Oktay, “Eğer ki biz ‘Kardeşim bu tek adam sistemiydi’ diyorsak, o zaman ben şunu ifade etmek istiyorum; Meclisimizin, milletimizin kararlarına da güvenmiyoruz. Demek ki Meclisimiz de milletimiz de tek adamlık bir sistem geliştirebilir, ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum” dedi. Önceki sistemde tamamen denetim dışı ve sorumsuz olan bir cumhurbaşkanının, şu anda sorumluluk boyutunda denetime tabi olduğunu ifade eden Oktay, şunları söyledi:

NE İNKÂR NE KİBİR VAR

“İş yapış şeklimizle şunu özellikle ifade etmek istiyorum; kesinlikle ‘tek adam’ boyutunda bir şey yapmıyoruz. Herhangi bir konu geldiğinde görüşüyoruz, tartışıyoruz, Cumhurbaşkanımızın söylediği her konuda, mutlak şekilde Cumhurbaşkanımızın söylediğinin doğru olduğuyla ilgili böyle bir toplantı tarzımız yok bizim. ‘İnkâr ve kibir’ diye ifade ettiniz ama bizde ne inkâr vardır ne kibir vardır, bizde kabul vardır ama kibir asla ve asla yoktur.”

TÜRKİYE’NİN İTİBARI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı demirbaşına kayıtlı 21 makam aracı kullanıldığını belirten Oktay, şöyle devam etti: “Tabii Cumhurbaşkanımız bu 21 adet makam aracını kullanmıyor. Bu araçlar devlet ve hükümet başkanlarının, heyetlerin karşılanmasında yoğun olarak kullanılıyor. Bu, Türkiye’nin itibarıdır. 2019’da 28 adet taşıt alımı öngörülüyor. 2018 yılı için de 38 adet araç alımı öngörülmüştü ancak bu araç alımını yapmadık. 2019’da ihtiyacımız olmazsa yine almayız.”