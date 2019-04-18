Beştepe’de 1 saat 10 dakika
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i kabul etti. Beştepe’deki basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1 saat 10 dakika sürdü.
Zarif’in Erdoğan’a, Esad’la görüşmesini aktardığı buluşmaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Erdoğan, Zarif ve Çavuşoğlu arasındaki görüşmede başta İdlib ve Menbiç olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler, ülkedeki siyasi geçiş süreci, yeni Anayasa hazırlıkları ve terörle mücadele başlığı değerlendirildi. Çalışma ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler de tüm boyutlarıyla ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerle ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları da değerlendirildi.
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