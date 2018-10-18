Beştepe sınırı da izleyecek
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamaların ardından kurulların görevleri de belli olmaya başladı.
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, yeni sistemle birlikte Türkiye’nin siber güvenlikliğiyle ilgili çalışmalar yapacak. Kurul, siber güvenlikte yerli ve milli çözümler üreterek, bilginin dışarıya çıkmasını engelleyecek. Kurul üyeleri yaptıkları çalışmaları önümüzdeki günlerde düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.
GÖÇ TAKİBİ YAPILACAK
Kurul Türkiye’nin sınır güvenliğiyle ilgili de yeni bir çalışma yapacak. Çalışmada, Türkiye sınırlarının yasadışı faaliyetlerine karşı korunmasıyla ilgili yeni sistemler üretilecek. Kurul, ülke içinde ve uluslararası alanda işbirliğinin geliştirilmesi ile sınır yönetimine ilişkin politikaları da önerecek, Türkiye’nin göç uygulamalarını da takip edecek. Özellikle Suriyeli mültecilerle ilgili takip ve yeni çalışmalar yapılacak. Son dönemde Ege Denizi’nde yaşanan yasadışı göçün engellenmesi için de yeni çalışmalar yürütülecek. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını takip ederek raporlar hazırlayacak. Afet ve acil durum halleriyle ilgili konularda politikalar belirleyecek. Karayolu, demiryolu ve havayolu trafik güvenliği ile ilgili politika öneriler geliştirecek.
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