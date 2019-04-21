Beştepe Kılıçdaroğlu'na saldırıyı dakika dakika takip ediyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı Cumhurbaşkanlığı yakından takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kaleminden görevliler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğü yetkililerini arayarak son durumla ilgili bilgileri an be an aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun olay yerinden güvenli bir şekilde ayrılmasının sağlanması için yetkililere talimat verdiği belirtildi.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Kılıçdaroğlu'nun yanında bulundu.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili “Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.
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