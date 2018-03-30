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    Beştepe'den İsrail'e tepki: BM'yi göreve çağırıyoruz

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    30.03.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail'in Gazze'deki saldırıları için BM'yi göreve çağırdı. Kalın "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz" dedi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısını en sert biçimde kınadıklarını açıkladı.

    Filistin’de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

    “Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz.

    Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir.

    Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.”

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    Etiketler: bm , gündem
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