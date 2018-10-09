İhbar geldi, Beştaş kardeşler gizlendikleri evde gözaltına alındı
İstanbul Etiler’de 2005 yılında Dündar Kılıç’ın torunu İsmail Onur Özbizerdik ile Mehmet Merih’in barış toplantısında 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı çatışmanın da arasında bulunduğu 11 suçtan aranan Yılmaz Beştaş ile başka bir cinayetten aranan kardeşi Güney Beştaş yakalandı.
Medyada ‘Bektaş’ soyadıyla haberlere konu olan Yılmaz Beştaş’ın 1993 Dünya Güzellik Yarışması’nın ikincisi Filipinli Ruffa Gutierrez ile evlenip boşandığı daha sonra da “2006 Kainat Güzellik Yarışması” birincisi Porto Rikolu Zuleyka Rivera Mendoza ile evlilik hazırlığı yaptığı yazılmıştı.
Dündar Kılıç’ın torunu İsmail Onur Özbizerdik, Mehmet Merih arasındaki husumeti konuşmak için 2005 yılında Etiler’de bir oto galeride barışmak için buluşmuş, buluşma sırasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüş, çatışmada Ömer Coşkun hayatını kaybetmişti. Özbizerdik yanında eski DYP İl Başkanı Orhan Keçeli’nin oğlu Nedim Keçeli’nin yer aldığı iddia edilmiş, Mehmet Merih ve Yılmaz Beştaş olayda yaralanmıştı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etilerde’deki olayla ilgili aranan Yılmaz Beştaş’ın Bakırköy Florya’da bir evde gizlendiği yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Operasyonda Yılmaz Beştaş ve kardeşi Güney Beştaş yakalandı. Yılmaz Beştaş’ın Etiler’deki olay dışında silahlı tehdit ve yaralamanın da arasında bulunduğu 10 suçtan arandığı belirlendi. Kardeşi Güney Beştaş’ın da başka bir cinayet olayından aranması olduğu tespit edildi.
Adreste yapılan aramada, polis hücum yeleği, çelik yelek, 2 Glock şarjörü, 2 sahte kimlik, askeri kamuflaj içinde komando bıçağı, sustalı bıçak, uzun namlulu silah dipçiği, çok sayıda mermi, 4 adet astsubay başçavuş kol apoleti ele geçti. Beştaş kardeşler Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
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