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Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman) (DHA)
26.12.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü

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Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan bir kamyonet zarar gördü.

Öğleden sonra meydana gelen olayda Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü.

Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.

Besnide yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü

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