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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman) (DHA)
26.12.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü

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Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü.

22 Ekim tarihinde Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binadan gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bugün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makineleriyle yıkım işlemine başlandı.

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