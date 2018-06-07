Beslenme saati

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, “Bir hafta önce metruk bir binanın yıkım aşamasında kuşların yuvası bozulmuş. Yavruların annelerin olmadığını görünce akşam saatlerine kadar arkadaşlarımız orada beklediler. Anneleri gelmeyince personelimiz yavruları alıp bölgemizin en büyük Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi” dedi. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise “Yavruları getirdiklerinde daha yeni yumurtadan çıkmışlardı. Bakımlarını yaptık, ortam oluşturduk bir hafta bir misafir ediyoruz” diye konuştu.