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    Beşinci hastalık nedir, belirtileri neler?

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 16:43 | Son Güncelleme:

    Beşinci hastalık, genellikle çocuklarda görülen bir sağlık problemidir. Yanaklarda oluşan döküntüden dolayı ‘tokatlanmış yanak sendromu’ diye de anılır. Beşinci hastalığın en tipik özelliği, yanaklarda tokatlanmış yanak duyusu veren bir kızarıklık yapmasıdır. Peki, beşinci hastalık nedir?

    En sık 5-15 yaş çocukları etkileyen döküntülü beşinci hastalık, daha çok ilkbahar aylarında görülüyor. Erişkinlerde, özellikle kadınlarda, el, ayak eklemleri veya dizlerde ağrı ve şişlik şeklinde kendisini gösteriyor.

    Boğaz ağrısı, ateş, mide rahatsızlığı, baş ağrısı, yorgunluk, kaşıntı, yüzde yanaklarda kırmızı renk değişikliği, kollarda, bacaklarda, göğüs ve sırtta dantele benzer kızarıklıklar, yetişkin hastalarda eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı, kansızlığı olan kişilerde kansızlığın ağırlaşması, hamilelerde anne karnındaki bebekte ciddi kansızlık

    BEŞİNCİ HASTALIK TANISI

    Kanda virüsü ya da ona karşı oluşan koruyucu yanıtı gösteren testler yapılır.

    BEŞİNCİ HASTALIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Virüs nedeniyle oluştuğu için antibiyotik kullanılmaz. Kendi kendine geçebilen bir hastalıktır. Belirtileri azaltmak için dinlenme, bol sıvı tüketimi, ateş yüksekliğinde uygun türden bir ateş düşürücü kullanılabilir. Eklemlerde şişme , ağrı oluşmuş ise ağrıkesici ilaçlar kullanılır. Kansızlığı arttırdığında kan nakli gerekebilir.

     

    Etiketler: Beşinci hastalık nedir , Beşinci hastalık belirtiler
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