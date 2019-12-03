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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul, DHA
03.12.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'taki tepki çeken olayda flaş gelişme

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Beşiktaş'taki tepki çeken olayda flaş gelişme

Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Berrak K. hakkında ki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Berrak K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli Berrak K. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım, saat 22.10 sıralarında Şüheda N.E'nin polise şikayette bulunduğu, olay günü saat 21.30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürürken daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığını ve ne olduğunu anlayamadığını, kadına bir erkeğin sözlü müdahalede bulunduğu, ancak kadının bu kişiye de saldırdığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

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Şüpheli Berrak K. ise savunmasında, bir sergi açılışına gittiğini, daha sonra Beşiktaş'a doğru yürüdüğünü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığını, yürüdüğü sırada müştekinin kulaklığını takmış vaziyette kendisine doğru yürüdüğünü, kendisine tiksinmiş şekilde baktığını, bunun üzerine müştekiye tokat attığını, müştekiyi ilk kez orada gördüğünü, aralarında hiçbir husumet olmadığını, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Savcılıkça yapılan soruşturma sonunda, görüntü izleme tutanaklarından şüphelinin daha önceden hiç tanımadığı müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Berrak K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianameyi onaylarsa şüpheli Berrak K. önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan şüpheli hakkında erkek şahsın şikayeti olmadığından herhangi bir işlem yapılmadığı da kaydedildi. 

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