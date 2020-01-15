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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Beşiktaş’taki tehlikeli yolculuk kamerada

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Beşiktaş’taki tehlikeli yolculuk kamerada

BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi’nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. Beşiktaş’ta ’elektrikli tek teker’ kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.


KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAK

Vatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. ’Elektrikli tek teker’ kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.

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