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    Beşiktaş'taki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi. Çalışanlar canını zor kurtardı

    Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
    27.04.2018 - 06:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Panellerin devrilmeye başladığını fark eden çalışanlar, zemin altı kablo boşluğuna saklanarak kurtuldu.

    Olay, önceki gün Levent’te bulunan bir otelin toplantı salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otelde yapılacak bir toplantı için kurulmaya çalışılan dev LED ekran panelleri sallanmaya başladı.

    Beşiktaştaki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi. Çalışanlar canını zor kurtardıArkada bulunan çalışanlar, kurmaya çalıştıkları panellerin üzerlerine doğru devrilmeye başladığını fark etti. Yaklaşık 10 çalışan koşarak zemin altı kablo boşluğuna saklanınca faciadan dönüldü.

    Beşiktaştaki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi. Çalışanlar canını zor kurtardıÇok sayıda LED ekranın monte edildiği paneller, çalışanların bulunduğu alana doğru devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken LED ekranlarda hasar oluştu.

    O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Beşiktaştaki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi. Çalışanlar canını zor kurtardı

     

    Etiketler: Beşiktaş , otel , ekran panelleri , NoMobil , gündem
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