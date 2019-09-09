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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
09.09.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş'taki lüks sitede hırsızlık şoku! Daire fiyatları 7 milyon lirayı buluyor...

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Beşiktaş'taki lüks sitede hırsızlık şoku! Daire fiyatları 7 milyon lirayı buluyor...

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Sarı Konaklar Sitesi sakinleri hırsızlık şoku yaşıyor. Daire fiyatlarının 7 milyon lirayı bulduğu siteye, 3 kişilik hırsızlık şebekesi sitenin demir parmaklıklarını keserek içeri girdi. Şebekenin, evine girdiği kişi ile ilgili önceden bilgi aldığı belirtiliyor.

OLAY geçen 24 Ağustos akşamı saat 23.00 sıralarında yaşandı. 23 blok ve 250 daireden oluşan Sarı Konaklar Sitesi duvarının demir parmaklılarını kesen 3 kişilik hırsızlık şebekesi içeri girdi.

ANI ANINA TAKİP ETTİLER

Hırsızlık olayı, yalnız yaşayan bir kadının evinde yaşandı. Olayın yaşandığı akşam bu kişinin, annesinin evine gittiği öğrenildi. Konuya yakın kaynaklar, hırsızlık şebekesinin, evine girdikleri kadın ile ilgili önceden bilgi sahibi oldukları görüşünde. Hırsızlığın yaşandığı evde değerli eşyaların çalındığı kaydedildi.

"YÖNETİM ÖNLEM ALMIYOR"

Öte yandan birkaç ay önce de sitede hırsızlık olayının yaşandığı, bir evde çelik bir kasanın götürüldüğü öğrenildi. Site yönetiminin gerekli tedbirleri almadığını öne süren bir kaynak “Bir süre önce de hırsızlık olayı yaşandı. Üstelik hırsızlar aynı noktadan girmiş. Buna rağmen gerekli önlem alınmıyor” dedi.

'SİTEYE HIRSIZ GİRDİ' YAZISI

Site yönetimi 24 Ağustos akşamı yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili, site sakinlerine 5 Eylül'de gönderdiği resmi yazı ile bildirdi. Aylık aidatların 3300 TL olduğu sitenin aylık bütçesi 800 bin lirayı aşıyor. Sitede, çok sayıda sanatçı, futbolcu, bankacı ve iş insanının yaşadığı öğrenildi. Konu ile ilgili site yönetiminden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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