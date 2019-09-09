Beşiktaş'taki lüks sitede hırsızlık şoku! Daire fiyatları 7 milyon lirayı buluyor...
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Sarı Konaklar Sitesi sakinleri hırsızlık şoku yaşıyor. Daire fiyatlarının 7 milyon lirayı bulduğu siteye, 3 kişilik hırsızlık şebekesi sitenin demir parmaklıklarını keserek içeri girdi. Şebekenin, evine girdiği kişi ile ilgili önceden bilgi aldığı belirtiliyor.
OLAY geçen 24 Ağustos akşamı saat 23.00 sıralarında yaşandı. 23 blok ve 250 daireden oluşan Sarı Konaklar Sitesi duvarının demir parmaklılarını kesen 3 kişilik hırsızlık şebekesi içeri girdi.
ANI ANINA TAKİP ETTİLER
Hırsızlık olayı, yalnız yaşayan bir kadının evinde yaşandı. Olayın yaşandığı akşam bu kişinin, annesinin evine gittiği öğrenildi. Konuya yakın kaynaklar, hırsızlık şebekesinin, evine girdikleri kadın ile ilgili önceden bilgi sahibi oldukları görüşünde. Hırsızlığın yaşandığı evde değerli eşyaların çalındığı kaydedildi.
"YÖNETİM ÖNLEM ALMIYOR"
Öte yandan birkaç ay önce de sitede hırsızlık olayının yaşandığı, bir evde çelik bir kasanın götürüldüğü öğrenildi. Site yönetiminin gerekli tedbirleri almadığını öne süren bir kaynak “Bir süre önce de hırsızlık olayı yaşandı. Üstelik hırsızlar aynı noktadan girmiş. Buna rağmen gerekli önlem alınmıyor” dedi.
'SİTEYE HIRSIZ GİRDİ' YAZISI
Site yönetimi 24 Ağustos akşamı yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili, site sakinlerine 5 Eylül'de gönderdiği resmi yazı ile bildirdi. Aylık aidatların 3300 TL olduğu sitenin aylık bütçesi 800 bin lirayı aşıyor. Sitede, çok sayıda sanatçı, futbolcu, bankacı ve iş insanının yaşadığı öğrenildi. Konu ile ilgili site yönetiminden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle