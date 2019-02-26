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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 06:04, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi... 'Deprem oldu sandık'

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Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi... 'Deprem oldu sandık'

İSTANBUL Beşiktaş'ta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvar çöktü. Park halindeki 4 otomobil askıda kaldı. Ağaçlar evlerin üzerine devrilirken mahalle sakinleri deprem olduğunu zannettiklerini söyledi...

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  • Beşiktaşta duvar çöktü
  • Beşiktaşta duvar çöktü
  • Beşiktaşta duvar çöktü
  • Beşiktaşta duvar çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Aracı askıda kalan Halis Uslu, "Büyük gürültüyle uyandı. Baktım yol çökmüş, aracın başına geldim. Aracı biraz çektim, ortası oturdu. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Bahçesine yol çöken Meliha Orhan, "Büyük gürültüye uyandık. Evde yaşlı annem var. Çok korktuk, deprem oldu zannettik. Ağaçlar evin duvarının üstüne çöktü" diye konuştu. Askıda kalan araçlar, olay yerine gelen vinçlerle çekildi.

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