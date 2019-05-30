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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.05.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ünlü eğlence mekanında patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

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İstanbul Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı.

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  • Beşiktaşta ünlü eğlence mekanında patrondan çalışanlara dayak
  • Beşiktaşta ünlü eğlence mekanında patrondan çalışanlara dayak
  • Beşiktaşta ünlü eğlence mekanında patrondan çalışanlara dayak
  • Beşiktaşta ünlü eğlence mekanında patrondan çalışanlara dayak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Nisan ayında Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi. “Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı.

''TEHDİTLER SAVURDU''

Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

DARP RAPORU ALDI, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patronunun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Ş.'nin çalışanlarının bulunduğu masaya gelip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve köşeye kıstırdığı Gaye Akıl’a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor. Daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor.

Beşiktaşta ünlü eğlence mekanında patrondan çalışanlarına ayağa kalkmadın dayağı

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