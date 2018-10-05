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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hasan YILDIRIM -Taner YENER / İSTANBUL (DHA)
05.10.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta takla atan otomobil trafiği kilitledi

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Beşiktaş’ta takla atan otomobil trafiği kilitledi

İstanbul Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önündeki otomobile çarptıktan sonra refüje vurarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarında çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu.

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  • Beşiktaş’ta otomobil takla attı, trafik kilitlendi
  • Beşiktaş’ta otomobil takla attı, trafik kilitlendi
  • Beşiktaş’ta otomobil takla attı, trafik kilitlendi
  • Beşiktaş’ta otomobil takla attı, trafik kilitlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Barbaros Bulvarı Darphane girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Levent istikametine giden 16 JB 121 plakalı araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyreden otomobile daha sonra refüje çarparak takla attı.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

"TAKLA ATARAK ÖNÜME DÜŞTÜ"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ceren Kayahan, "Ben orta şeritten geliyordum. Arkadan gelen araç bana vurduktan sonra refüje çarptı. Sonra takla atarak önüme düştü" dedi.

Görgü tanığı Orhan Demirkol, "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. Önce ufak bir ses duyduk.Otomobil önündeki araca vurduktan sonra refüje çarptı.Takla atan otomobil yola düştü. Aracın havada takla atmasını canlı olarak gördük" dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza ve kazayı seyredenler nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beşiktaş’ta takla atan otomobil trafiği kilitledi

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