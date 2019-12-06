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Ertan KILIÇ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA 
06.12.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

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Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de 34 yaşındaki Volkan Ekinci sokakta ölü bulundu.

Ortaköy Varnalı Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen kişinin 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.   

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