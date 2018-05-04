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    Beşiktaş'ta sabaha karşı yaşandı, sesini duyunca fark ettiler

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul (DHA)
    04.05.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, kulübenin üzerini temizlerken dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Çelik hemen hastaneye kaldırıldı.

    Olay, Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bulunan Erdem Apartmanı’nın önünde meydana geldi. İddiaya göre sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, güvenlik kulübesinin üzerini temizlemek için kulübenin üzerine çıktı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda dengesini kaybeden Çelik yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

    Beşiktaşta sabaha karşı yaşandı, sesini duyunca fark ettilerSESİNİ DUYAN SİTE SAKİNİ FARK ETTİ

    Tam olarak ne zaman düştüğü bilinmeyen Çelik’in sesini duyan bir site sakini, boşluğa baktığında Çelik’in yaralı olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Beşiktaşta sabaha karşı yaşandı, sesini duyunca fark ettilerİLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI

    Çelik’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerde yapıldı. Çelik’in düştüğü yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. İlk olarak sedyeye alınan Çelik’in sedyesi bağlanan halatla yukarı çekildi. 

     Beşiktaşta sabaha karşı yaşandı, sesini duyunca fark ettiler
    ÖZEL BİR HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, özel bir hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Beşiktaşta sabaha karşı yaşandı, sesini duyunca fark ettiler

    Etiketler: Beşiktaş , NoMobil , gündem
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