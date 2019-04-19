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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.04.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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Beşiktaş'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL Beşiktaş'ta, şerit değiştiren otomobilin karşı şeritte seyreden motosikletle çarpışması sonucu savrulan motosikletin sürücüsü öldü.

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde, Ortaköy yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada Kabataş istikametine gitmekte olan 34 SG 2722 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, kafasını yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosiklet de otomobilin altına girerek sürüklendi.  Kazaya karışan otomobil ise sürüklediği motosikletle yaklaşık 400 metre ileride başka bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken, otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yara almadan kurtulan 2 kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosikletten kopan parçaların birçoğunun yol kenarına savrulduğu gözlenirken, otomobilde de hasar oluştu.  Yaklaşık yarım saat aksayan trafik, hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

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