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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş'ta öğretmen kadına saldırmıştı, ifadesi ortaya çıktı: 'Kafam bozuktu, 2 tokat attım'
GeriGündem Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldırmıştı, ifadesi ortaya çıktı: 'Kafam bozuktu, 2 tokat attım'
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Ali ABLAY - Ersan SAN, İSTANBUL, (DHA)- İHA
21.11.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldırmıştı, ifadesi ortaya çıktı: 'Kafam bozuktu, 2 tokat attım'

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İstanbul Beşiktaş'taki bir okulda öğretmenlik yapan genç kadına tokatlı saldırı gerçekleştiren saldırgan, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiğini kabul eden ressam Berrak K.’nın ifadesinde, “Alkollüydüm, kafam bozuktu, 2 tokat attım” dediği öğrenildi. Ayrıca kadının birçok yerde saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.  Berrak K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“ALKOLLÜYDÜM, KAFAM BOZUKTU 2 TOKAT ATTIM”

Emniyete götürülen saldırgan kadının kimliğinin ressam Berrak K.(34) olduğu tespit edildi. “Uyuşturucu madde kullanmak” ve “mala zarar vermek” suçlarından emniyette kaydı bulunan kadının, verdiği ilk ifadede olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve “Alkollüydüm, kafam bozuktu 2 tokat attım” dediği öğrenildi.

Ressamlık yaptığı belirlenen kadının, olay günü Büyükçekmece’den Nişantaşı’na geldiği, burada bir restoran da alkol aldıktan sonra Beşiktaş’a yürüdüğü ve kaldırımda yürüdüğü esnada sinirlenerek kadına saldırdığı tespit edildi.

BİRÇOK YERDE SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEMİŞ

Beşiktaş polisinin şikayetten 4 gün sonra yakaladığı Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırgan kadının daha öncede bir çok yerde taşkınlık çıkartarak vatandaşlarla kavga ettiği ve sürekli olarak saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı.

Beşiktaşta öğretmen kadına saldırmıştı Gülerek gitti...
Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldırmıştı! Gülerek gitti...
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