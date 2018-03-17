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    Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Son anda kurtarıldı…

    İstanbul (DHA)
    17.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş'ta boğulmak üzere olan Suriyeliyi tur teknesinde çalışan Suriyeli kurtardı…

    Kabataş sahilinde boğulmak üzere olan Suriyeli genci, bir tur teknesinde çalışan Suriyeli denize atlayarak kurtardı.

    Olay, Kabataş İskelesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İskelenin yanından denize atladığı belirtilen Beşar adlı Suriyeli genç, bir süre sonra çırpınıp bağırmaya başladı. Tur teknelerinde çalışan Suriyeli Ümran Assa bunun üzerine hemen denize atladı. 

    "SUYA ATLADIM, KARAYA ÇIKARDIM"

    Assa, boğulmak üzere olan kişinin yanına yüzüp ona can simidi verdi. Daha sonra da kıyıya yaklaştırdı.  Bu arada çevredekiler de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İskeleye baygın halde çıkartılan kişiyi Ümran Assa ve çevredekiler battaniyeyle ısıtmaya çalıştı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ümran Assa, "Ben tur teknesinde çalışıyorum. Buradan geçerken denize atladığını gördüm. Suda donduğunu görünce suya atladım ve karaya çıkarttım" diye konuştu.

    Beşiktaş’ta korku dolu anlar Son anda kurtarıldı…

    Etiketler: beşiktaş , suriyeli , denize düştü , gündem
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