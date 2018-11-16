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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul (DHA)
16.11.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta inanılmaz olay! Oyunca silahla içeri girip...

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Beşiktaş'ta elinde oyuncak silahla soygun yapan kişi, yaklaşık 7 bin lirayla kayıplara karıştı.

Olay Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerindeki bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren soyguncu, elindeki silahı kasada bulunan görevliye doğrultarak paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı alan soyguncu koşarak marketten çıktı. Yol üzerindeki bir taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, marketteki güvenlik kamerasını inceleyerek soyguncunun bindiği taksinin plakasını tespit etti. Görüntülerden silahın oyuncak olduğu da belirlendi. Araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, aracı Taksim Meydanı'nda durdurdu. Araç sürücüsünün bilgisine başvuran polis ekipleri, soyguncunun Barbaros bulvarında indiğini öğrendi. Taksici ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TAKSİYE BİNEREK UZAKLAŞTI

Olayın yaşandığı marketin üst katında oturduğunu söyleyen Şahin Arlı, “Ben bir gürültü duydum. Bir kişi elinde silahla marketten çıktı. Daha sonra taksiye binerek uzaklaştı. Ben yukarıda oturuyorum. Olayı camdan gördüm. Tek kişiydi elinde silahı vardı" dedi.

Polis ekiplerinin kaçan soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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