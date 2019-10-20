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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.10.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta iğrenç olay! 'Parkın içindeki ağaçların arasına saklanmıştı'

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Beşiktaş'ta iğrenç olay! 'Parkın içindeki ağaçların arasına saklanmıştı'

Beşiktaş’ta 24 yaşındaki bir genç kız, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra parkta saklanan bir kişi tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş’ta arkadaşlarıyla birlikte oturan 24 yaşındaki Dilek Sarıgül, saat 22.50 sıralarında eve gitmek için kafeden çıktı. Ihlamur Dere Caddesi üzerinden Dünya Barış Parkı içinden geçerek Cami Çıkmazı Sokağı'ndan evine gitmeye çalışan genç kız, bu sırada ağaçlık karanlık bölgeden birinin kendisine doğru geldiğini hissetti. Genç kız korkarak, hızlı bir şekilde yürümeye başlarken, şüpheli ise aynı şekilde hızlanıp genç kızı taciz etti. Bir anda neye uğradığını şaşıran kız, bağırarak çığlık atmaya başladı. Komşular ve parkta bulunan vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Genç kızı daha sonra polis karakoluna giderek şahıs hakkında şikayette bulunurken, polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kızın tacize uğradığı ve şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“PARKIN İÇİNDEKİ AĞAÇLARIN ARASINA SAKLANMIŞTI”

Eve gitmeye çalıştığı sırada parkın içinde saklanan birinin tacizine uğradığını belirten Dilek Sarıgül, “Evet, dün akşam burada bir taciz olayı yaşadım. Beşiktaş’ta saat 22.50 gibi eve gitmek için arkadaşlarımdan ayrıldım ve her zaman kullandığım Ihlamur Dere Caddesi’nden Dünya Barış Parkı'ndan buraya geldim. Cami Çıkmazı Sokağı'ndaki merdivenleri kullanarak evime doğru gidiyordum. Tam buraya geldiğimde, bu gecekondunun girişinde birinin olduğunu fark ettim. Adımlarımı hızlandırdım. Daha sonra şahsın arkamdan geldiğini hissettim ve tam o sırada tacize uğradım. Ondan sonra bağırmaya başladım. Komşular ve parkta bulunan şahıslar benim çığlıklarıma geldiler. O sırada şahıs buradan kaçarak gitti” dedi.

Beşiktaşta iğrenç olay Parkın içindeki ağaçların arasına saklanmıştı

“SÜREKLİ KULLANDIĞIMIZ YOL, AYDINLATILSIN İSTİYORUZ”

Yaşanan olayla ilgili şikayetçi olduğunu, karanlık olan sokağı sürekli kullandıkları ve aydınlatılmasını istediklerini belirten Sarıgül, “Emniyete dün gece gittim, şikayette bulundum. Abbasağa Mahallesi Muhtarı ve Beşiktaş Belediyesinden iletişime geçtiler. Bu yol hep karanlık ve 2016 yılında bir şahsa ait olduğu iddia edilerek kapatıldı. Bir inşaat yapılacağı söylendi. Bizler mahalleli olarak ayaklandık ve bu inşaatın yapılmasını engelledik. Çünkü burası kamuya ait çocuk parkının olduğu, kaydırakların ve spor aletlerinin olduğu bir parktı. Tam tarihten emin değilim 2013 yılından aletler kaldırıldı ve 2016 yılında da tamamen kapatılarak metal panellerle çevrildi. Hatta şu cami çıkmazında hala o metal paneller durur. Bu tarihten beri parka hiçbir düzenleme yapılmıyor, hiçbir ışıklandırma, hiçbir güvenlik çalışması yapılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor, ağaçları budanmıyor” diye konuştu.

İlk defa böyle bir şeyin burada olduğunu belirten Sarıgül, “Arkamı döndüğümde şahsın yüzünü gördüm. Ama çok karanlık olduğu için bir silüet halinde gördüm. Fazla detay hatırlamıyorum, o anın korkusuyla. Bir şey demedi. Ben bağırınca buradakiler ‘orada ne oluyor’ deyince kaçtı. Daha önce burada böyle bir şey yaşanmadı. Ben 24 yaşındayım, ailem ben doğmadan taşınmış buraya, sürekli kullandığım bir yol ve ilk defa böyle bir şey oluyor” şeklinde konuştu.

Beşiktaşta iğrenç olay Parkın içindeki ağaçların arasına saklanmıştı

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANAN OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını ve şüphelinin yakalanmasını istediklerini belirten mahalle sakini Nurbanu Emir, “Evet bu mahallede oturuyoruz, başına taciz olayı gelen arkadaşımız da bu mahallede otuyor. Hem onun adına, hem bu mahallede yada bu şehirde yada bu ülkedeki tüm kadınlar adına çok üzgünüz. İstanbul’da yaşıyoruz ve saat 23.00 gibi hani saatin de önemi yok ama böyle bir saatte böyle bir taciz olayı başına geliyor. En önemlisi suçlunun bulunması çünkü herkesin kendini güvenlik hissetmeye hakkı var. İkinci olarak bu geçiş yolunun aydınlatılması her kim tarafından olursa, belki Beşiktaş Belediyesi yapar. Ara ara gördüğümüz o bekçilerin, daha çok böyle ihtiyacı olduğu yerlerde görülmesi hepimizin arzusu, isteği. Daha önce yaşanmadı ama tedirgin olmak yaz yada kış yol çok karanlık olduğu için kadınların aklına gelen bir şey bu. Dolayısıyla her an yaşayacakmışız gibi yaşıyorduk” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta iğrenç olay Parkın içindeki ağaçların arasına saklanmıştı

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