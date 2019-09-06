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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.09.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta görme engelli genç kız dehşeti yaşadı: 'Ne olur gelin, kız ölüyor'

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Beşiktaş'ta görme engelli genç kız dehşeti yaşadı: 'Ne olur gelin, kız ölüyor'

İstanbul Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, görme engelli üniversite öğrencisi genç kıza çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, metrelerce savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kaza, 15 Ağustos Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzde 85 görme engeli olan üniversite öğrencisi Esra Yücel (25), yaya geçidinde yeşil ışığın yanması için beklemeye başladı.

Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü görme engelli kıza çarptı
daha fazla video için

Yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için hareket eden Yücel'e kırmızı ışıkta geçen alkollü özel güvenlik görevlisi Can B.'nin (27) kullandığı 34 AJ 7402 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelere savrularak yere düşen genç kız ağır şekilde yaralandı. Vicdansız sürücü ise hız bile kesmeden olay yerinden kaçtı.

“Ne olur gelin, kız ölüyor”

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde yatan genç kızın o anlarını ise kazaya şahit olan bir kadın cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kadının, “Ne olur gelin, kız ölüyor” diye haykırışları yürekleri dağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel’i ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Beşiktaşta görme engelli genç kız dehşeti yaşadı: Ne olur gelin, kız ölüyor
3 saat sonra yakalanan sürücü tutuklandı

Kazanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, kimliğini belirledikleri sürücü Can B.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Can B.’nin kazadan bir süre sonra olay yerine geri döndüğü, kızın ambulansla kaldırıldığını gördükten sonra yeniden kaçtığı tespit edildi.

Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürülen sürücü, trafik ekipleri tarafından alkol muayenesinde 0.54 promil alkollü çıktı. Sürücü Can B.’ye “hususi otomobili 0.50 promilin üzerinde alkollü kullanmak” maddesinden bin 2 lira, “araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak” maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün belgesi 6 ay süreyle geri alınırken, aracı ise trafikten men edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sürücü, sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın defalarca ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda olan Esra Yücel’in 20 gündür yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

“İnsanlık namına hiçbir şey kalmamış”

Kazaya tanık olan Sercan K., “Kırmızı ışıkta beyaz renkli bir araba geçerken bayan arkadaşa çarpıp hizaya uçtu. Ambulansı bekledik, hiç kıpırdatmadık ve engellemedik. Ambulansın gelmesiyle kaldırdık, ağır yaralıydı ve görme engelliymiş. Burada yakınları da çok perişan halde oldular. Çarpan araç daha sonra olay yerine kontrol etmeye gelmiş. Polis memurları geldi, arabanın aynasını aldılar. Bayanın cep telefonu ve ayakkabıları çıkmıştı, onları verdik. Şu anda şükür yoğun bakımdaymış ama kendisi kurtulur. Sürücü firar etti hem de süratli bir şekilde hiç durmadan kaçtı. İnsanlık namına hiçbir şey kalmamış. Arkadan taksiyi de yolladık, arabayı yakalayamadı ama emniyet mensupları kameralardan tespit edip yakalamış. Durumu çok kötüydü, ağzından ve burnundan kan geliyordu. Biz öldü sandık, korkudan elleyemedik. Ambulansı beklerken sol kolunun hareket ettiğini görünce şükür olsun diyerek sevindik” dedi.

Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde genç kız yaya geçidinin başında yayalara yeşil ışık yanmasını bekliyor. Bir süre sonra ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek istiyor. Kızın karşıya geçtiğini ve kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ise hız kesmeden kıza çarpıyor. Aracın çarptığı kız havalanarak metrelerce sürükleniyor. Sürücü ise olay yerinden kaçıyor.

Beşiktaşta görme engelli genç kız dehşeti yaşadı: Ne olur gelin, kız ölüyor

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