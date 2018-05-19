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    Beşiktaş’ta Fener Alayı coşkusu

    Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
    19.05.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş’ta fener alayı düzenlendi. Ortaköy sahiline kadar devam eden yürüyüşe Türk ve Azerbaycanlı gaziler ile yüzlerce Beşiktaşlı da katıldı.

    Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 96’ıncı yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

    Kutlamaların adreslerinden birisi de Ortaköy oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından Fener Alayı organize edildi. Dereboyu Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Ortaköy sahilde sona erdi.

    Beşiktaş’ta Fener Alayı coşkusu

    Yürüyüşe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Azerbaycanlı Gaziler ve yüzlerce Beşiktaşlı katıldı. Atatürk’ün Gençliğe hitabesinin yer aldığı pankartın taşındığı yürüyüş boyunca İzmir Marşı okundu.

    Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Beşiktaşlılar, bandonun çaldığı Gençlik Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti.

    Beşiktaş’ta Fener Alayı coşkusu

    Yürüyüşün ardından Ortaköy sahilinde kurulan platformda slayt gösterisi yapıldı.

    Beşiktaş’ta Fener Alayı coşkusu

    Etiketler: 19 Mayıs , gündem
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