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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.04.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta feci kaza

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İstanbul, Beşiktaş’ta freni patlayan servis minibüsü demir korkulukları kırarak apartmana daldı. Apartman duvarının yıkıldığı kazada servis şoförü ve daire sakini yaralandı.

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  • Beşiktaş’ta feci kaza
  • Beşiktaş’ta feci kaza
  • Beşiktaş’ta feci kaza
  • Beşiktaş’ta feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.30 sıralarında ters yöne giren seyir halindeki servis minibüsünün frenleri patlayarak kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan minibüs yokuş aşağı kayarak Çevirmeci Caddesi üzerindeki apartmanlardan birine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir korkuluklar ve dairenin duvarı yıkıldı. Meydana gelen akıl almaz kaza sonucunda şoför araç içerisinde sıkışırken yıkılan duvardan kopan parçalar nedeniyle de dairede bulunan bir kadın yaralandı.

Beşiktaş’ta feci kaza


Kazayı gören mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Duvarı çöken dairede yaralan kadına ise ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ve daire içerisinde yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"İTFAİYE EKİPLERİNİN KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERAYA YANSIDI’’

Freni patlayarak apartmana dalan servis minibüsünün içerisinde sıkışan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar kameraya yansıyor.

"FRENİN PATLAMASIYLA APARTMANA DALMIŞ’’

Olayı gören bir mahalleli, "Eşim haber verdi. Normalde bu sokaktan aşağı iniş yok. Ancak şoför arkadaş inmeye başlamış ve minibüsün frenleri patlamış. Ardından olanlar olmuş. Şoförle daire içinde oturan bir kişi yaralanmış. Toplam 2 yaralı var" dedi.

Servis minibüsünün apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna da zarar verdiği öğrenildi. Tedbir amaçlı olarak apartmanın doğalgazı kesilirken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 

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