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    Beşiktaş'ta büyük panik

    İHA
    14.07.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş’ta sahipleri tatilde olan daireden gelen dumanlar tüm binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. İlk müdahaleyi apartman sakinlerinin yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.

    Yangın, saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Serencebey yokuşundaki bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Sahiplerinin tatilde olduğu iddia edilen daireden yoğun duman çıktığını gören apartman sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumanın çıktığı dairedeki yangına müdahale etmek için camda bulunan demir korkulukları kesti. Korkulukların kesildiği esnada daireden çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

    Beşiktaşta büyük panikBinada bulunan vatandaşlar dumandan etkilenmemek için ekipler tarafından tahliye edildi. Sonrasında ise demir korkulukları demir kesme makasıyla kesen itfaiye ekipleri, daire içerisine girerek yangını kontrol altına aldı.

    Beşiktaşta büyük panikYangının söndürülmesinden sonra ekipler binayı saran dumanı tahliye etti. Yangın esnasında apartman sakinlerinin panik yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ediyor.

    Beşiktaşta büyük panik
    Yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını ifade eden Recep Özbek, "Sabah koku vardı. Yangını itfaiye ekiplerine haber verdik. Camı kırdık hortumla müdahale ettik. İtfaiye geldi. Yangına müdahale ediyor. Ev sahipleri tatilde. Aradık, ulaşamadık" dedi.
    Beşiktaşta büyük panik

     

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