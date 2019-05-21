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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Komşusunun fotoğrafını montajlayıp dağıttı...

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Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Komşusunun fotoğrafını montajlayıp dağıttı...

Akılalmaz olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı... Ayla Ç.'nin topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan komşusu pes dedirten bir yöntemle intikam almak istedi. Ayça Ç., montajlanmış fotoğraflarını mahallede görünce soluğu polis merkezinde aldı. Olayın faili Mete Ö. ise tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 66 yaşındaki Mete Ö. (66), üst katında oturan 29 yıllık komşusunun topuklu ayakkabı giymesinden rahatsız olunca ilginç bir plan yaptı. Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç. (49), iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu.

ART ARDA TELEFONLAR...

Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Komşusunu huyundan vazgeçiremeyen Mete Ö., bir de Koah hastalığına yakalandı. 15 Nisan günü evde dinlendiği bir gün yine üst kat komşusunun topuk sesinden dolayı rahatsız olan Mete Ö., üst kat komşusundan intikam almak için ilginç bir plan yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 66 yaşındaki Mete Ö. (66), üst katında oturan 29 yıllık komşusunun topuklu ayakkabı giymesinden rahatsız olunca ilginç bir plan yaptı. Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç. (49), iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu.

 

Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayan Mete Ö., bir de kadının cep telefon numarası ev adresi gibi kişisel bilgileri de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Montajladığı fotoğrafları bastıran Mete Ö., söz konusu fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere ve çeşitli yerlere bıraktı. Telefonların çalmaya başlamasının ardından ne olduğunu anlamaya çalışan Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü. Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ayla Ç., komşusundan şikâyetçi oldu. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Mete Ö., olayla ilgili pişmanlık yaşadığını belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. (Sabah)

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